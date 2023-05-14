بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

بدأ الناخبون في تركيا اليوم التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الـ28 حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما تغلق في الساعة الخامسة مساءً.

وسيدلي الناخبون بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة خمس سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين لمنصب الرئاسة وهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ومرشح تحالف الشعب الحاكم، و كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف (آتا).