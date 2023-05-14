وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا مع جمهورية الصين الشعبية.
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