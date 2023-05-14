ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزيرة هاتشيجوجيما باليابان. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في البحر المجاور لجزيرة هاتشيجوجيما ، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وأوضحت أنه لم يصدر أي تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزيرة في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.