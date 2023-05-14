زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزيرة في اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزيرة هاتشيجوجيما باليابان. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في البحر المجاور لجزيرة هاتشيجوجيما ، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأوضحت أنه لم يصدر أي تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".