شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب": القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تحرص على دعم ومساندة العمال وتنحاز إليهم دائما، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بأن تعمل على تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم ورعايتهم، كما تطرق إلى جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأضاف عبد الفضيل، خلال لقاء وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الدكتور طارق رحمي، محافظة الغربية بديوان عام المحافظة اليوم، أن الدولة تشجع القطاع الخاص الذي يضم قطاع عريض من العاملين، وتحرص على دعم العاملين فيه.

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وفي عملية التنمية، مؤكدا أن الدولة تحرص على دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته معها من أجل زيادة الإنتاج.

وأضاف رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال أمر مهم حرصا علي زيادة الإنتاج، وقال إن العمال طرف أساسي في عملية التنمية والإنتاج.

وأكد عبدالفضيل أن قانون العمل الجديد سيراعي التوازن بين جميع أطراف علمية الإنتاج، وهو ما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأكيده خلال احتفالية عيد العمال، حيث أحال الرئيس مشروع قانون العمل إلى الحوار الوطني لعرضه للمناقشة والحوار بشأنه والاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف من نقابات ومنظمات عمالية وأصحاب الأعمال والعمال والخبراء والمتخصصين، سعياً للوصول إلى مشروع قانون متوازن يحقق المصلحة العامة والتوازن بين حقوق الطرفين صاحب العمل والعامل.

وأشاد رئيس اللجنة بالقرارات الحكيمة للقيادة السياسية والتي من شأنها زيادة الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد وتشجيع التصدير.

وتناول اللقاء الحديث عن أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه العاملين بالمحافظة وكيفية تذليلها والسعي إلى حلها.

من جانبه، تطرق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في حديثه إلى مشاريع استثمارية بالمحافظة سيتم طرحها قريباً بالتعاون مع وزارة الري لاستغلال الأراضي غير المستغلة التابعة لوزارة الري

كما تحدث المحافظ عن ضرورة تعيين أوائل الخريجيين لما يتميزون به من خبرة وقدرات على التعامل وفق التطور والتكنولوجيا الحالية، مشيراً إلى أن هناك عجز في المهندسين في الأحياء والإدارة المحلية بالمحافظة.

فيما تحدث النواب عن تعيين نسبة ال5% من ذوي الهمم، وأكد المحافظ أن المحافظة ملتزمة بتعيين النسبة بناء على الترشيحات التي يقدمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح رئيس اللجنة، أن دستور 2014 وقانون الخدمة المدنية حددا شكل الوظيفة العامة وعلى الجميع أن يقدم على بوابة الحكومة الإلكترونية وفقًا للتخصصات المطلوبة، ويتم فحص واختيار المناسب للوظيفة، كما أكد على ضرورة دعم مديريات القوى العاملة مما يدعم القطاع الخاص ويدعم العامل البسيط.

كما استمع وفد اللجنة لشرح مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة وطلباته لدعم مديرية القوى العاملة والعاملين، وضرورة توفير السلامة والصحة المهنية، وإعادة النظر في العقوبات المطبقة على أصحاب الأعمال خاصة السالبة للحرية.

وتحدث النواب عن ضرورة توفير المظلة التأمينية والرعاية الصحية وكل سبل الراحة للعاملين وضمان كافة حقوقهم مما يشجعهم على الاستمرار في العمل وزيادة الإنتاج.

وشهد اللقاء تكريم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لوفد لجنة القوى العاملة، وأهدى درع المحافظة للنائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة .

وتأتي زيارة لجنة القوى العاملة لمحافظة الغربية في ضوء طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن عدم التسوية الإدارية لموظفي شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة.

ويترأس وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذي يزور محافظة الغربية، النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، ويضم الوفد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، والنائبة إحسان شوقي، عضو اللجنة، ومن أمانة اللجنة، رانيا فايز، أمين لجنة القوى العاملة، ويوسف مكادي، بالإضافة إلى خالد الشورى من العلاقات العامة بالمجلس.