شكرا لقرائتكم خبر عن الشقة من حق مين؟.. اشتريت "شقة" واكتشفت صدور قرار تمكين.. ما الحل؟.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الشقة من حق مين؟"، استعرض خلاله الإجابة على إشكالية يتعرض لها العديد من الأشخاص في سوق البيع والشراء للشقق تؤدى أحيانا إلى ضياع "تحويشة العمر"، تتمثل في شخص قام بشراء شقة ثم إكتشف صدور قرار تمكين لزوجة البائع، فما الحل؟

وهو ما حدث مع الشاب "أحمد. ع"، 44 سنه، محافظة الجيزة، حيث ردد قائلا: "عندي مشكلة قانونية ياريت لو حد يساعدني دلوقتي أنا شاري شقة، والقصة أن الشقة لها ورثة من 3 أشخاص والأم، وتم عمل توكيل للأم بالبيع للنفس وللغير للشقة، فأنا اشتريت من الأم، والمشكلة أن أحد أولاد السيدة اللي بعتلي عامل مشاكل مع زوجته، وزوجته عملت تمكين، وأصدر حكم ومر عليه 40 يوم بالتمكين للأم والزوج والزوجة مع العلم أن تاريخ التمكين نفس تاريخ الشراء، وأن مازال الزوجة لم تطلق فكيف أقوم بإلغاء هذا القرار، فما الحل"، وإليكم التفاصيل كاملة:

الشقة من حق مين؟.. اشتريت "شقة" واكتشفت صدور قرار تمكين.. ما الحل؟.. خطوات بالقانون لضمان الحقوق.. المشرع أجاز إقامة دعوى "طرد" يختصم بها الزوج والزوجة والبائع.. الإسراع بتسجيل العين المشتراة فى الشهر العقارى

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