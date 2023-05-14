شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المشاركين بجلسة مناقشة النظام الانتخابى بأولى جلسات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد قليل، أولى الجلسات النقاشية الفعلية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحفل إفطار الأسرة المصرية أبريل 2022، من المحور السياسي والبداية بلجان مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة قضية «القضاء على كل أشكال التميز»، وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي قضية، حل تحديات التعاونيات.

وشهدت القاعة الخاصة بمناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حضور الكاتب الصحفي مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، وسط حرص من الحضور على مصافحته وتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقه الكاتب الراحل محمود بكري.