شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: لا يوجد نظام انتخابى مثالى.. لكننا متمسكون بالقائمة المطلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، تأييده لنظام القائمة المطلقة، قائلًا: نتمسك بنظام القائمة المطلقة الائتلافية بين الأحزاب، حيث تدعم اختيار العناصر ذات الخبرات السياسية والفنية".

وقال خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»،:"هذا ما نفتقده في نظام الانتخابات النسبية، والنظام المطلق يقوم الأحزاب الناشئة".

وذكر أن اليوم بمثابة عيد في الحياة السياسية بمصر، ولا يوجد نظام انتخابي مثالي وكل نظام له إيجابياته وعيوبه، وكل دولة تختار النظام الانتخابي الذي يتناسب مع الحالة السياسية والاقتصادية ووضع الأحزاب".