شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يؤكد دعمه للقائمة المطلقة المغلقة بـ"الحوار الوطني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، تأييده لنظام القائمة المطلقة، معتبرا أن القائمة النسبية لا تتماشى مع الظروف التي تم بها البلاد، ولا تحقق مصلحة الوطن في تمثيل جميع المواطنين.

وقال خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، إن القائمة النسبية تعرض المجالس النيابية للطعن كما حدث في فترات ماضية.

وشدد على أن حزب مستقبل وطن يرى ان القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي هي الأنسب خاصة لما لها من تاريخ في تمثيل جميع المواطنين مثلما حدث في 2020"، وتواجد الآن أكثر من 11 حربا بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وذكر أن القائمة النسبية أيضا تتعارض مع تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور بشأن المرأة والشباب الأقباط، ومن ثم سيكون أي نظام انتخابي بشأنها معرض للطعن.