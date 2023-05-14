شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل تنسيقية الأحزاب يؤيد النظام الانتخابي "الأغلبى" على مستوى القائمة المطلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطنى جاء في وقته المناسب، موضحًا أن النقاش حول النظام الانتخابي ضرورة مهمة خاصة أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي.

وقال خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، إنه يؤيد النظام الأغلبي على مستوى القائمة المطلقة، مثلما حدث في 2015 و2020، حيث القائمة الائتلافية حيث تدعم التنوع والاختلاف َمع إتاحة تمثيل جميع أطياف المجتمع في الشارع المصري.

ولفت إلى نائب تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن القائمة المطلقة من شأنها أن تمثل جميع الأطراف، حيث المعارضة والأغلبية والمصريين بالخارج وأسر الشهداء وهو ما يحقق التنوع الحقيقي، وهو أمر يتحقق من خلال القائمة المطلقة أو ما يطلق عليه النظام الأغلبي.

واوضح النائب عمرو درويش أن البعض قد يتحدث عن القائمة النسبية ولكن الواقع المصري مختلف والنص الدستورى حاكم خاصة أن يفرض ضوابط خاصة بتمثيل الفئات، مشيرا إلى أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب نموذج في التنوع وهو ما يتحقق من خلال النظام الأغلبي.