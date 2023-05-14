شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء داود: يجب أن يأمن الناس الوصول لصناديق الاقتراع بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن هناك أزمة سياسية تتطلب حلولا جديدة متوافق عليها، فالناس في الشارع تشعر بعدم الرضا على من يمثلونهم في مجلس النواب.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، أن بعض الأحزاب تحولت لمقرات وكراسي فقط، مضيفًا:"نحتاج حياة سياسية حقيقة ورفع القيود واطلاق الحريات العامة، حيث يوجد أزمة سياسية تتطلب حلولا جديدة متوافق عليها فالناس في الشارع تشعر بعدم الرضا على من يمثلونهم في مجلس النواب".

ورأي أنه يجب فتح المناخ العام أمام الأحزاب، بعيدا عن اختلافات القوائم النسبية والمغلقة، وهذا يتطلب حلولا على المدي القصير والبعيد.

وواصل:"لا بد من إرادة حقيقة والرغبة في التغيير الحقيقي، ولا بد من رقابة شعبية وأن يأمن الناس الوصول لصناديق الاقتراع بحرية"، مشيدا باستجابة رئيس الجمهورية لمقترح الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي.