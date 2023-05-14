الرئاسة والبرلمان.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات التركية

الشارقة - اميمة ياسر -

مرحلة جديدة تدخلها تركيا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اليوم الأحد، والتي تعتبر الأهم في تاريخ البلاد وسط منافسة كبيرة بين المرشحين والتكتلات الحزبية على رأسها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي لم يخسر أي انتخابات برلمانية أو رئاسية ويقود البلاد منذ عام 2002.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الانتخابات الرئاسة والبرلمانية 2023 في تركيا:

أولا: الانتخابات الرئاسية (تضم 3 مرشحين بعد انسحاب محرم إنجه)

1- الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (69 عاماً) زعيم حزب العدالة والتنمية ويدعمه "تحالف الشعب (الجمهور)" الذي يضم أحزاب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، و"الحركة القومية"، و"الاتحاد الكبير"، و"الرفاه الجديد".

2- كمال كليتشدار أوغلو (74 عاماً) رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ممثلاً عن "تحالف الأمة" الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري"، و"الجيد"، و"السعادة"، و"المستقبل"، و"ديفا"، و"الحزب الديمقراطي".

3- سنان أوغان (56 عاماً) وهو أكاديمي من أصول أذربيجانية ولا ينتمي إلى أي حزب ويخوض الانتخابات بعد جمع أكثر من 100 ألف توقيع مطلوبة للترشح وفق قانون الانتخابات، ويدعمه "تحالف الأجداد"، المكون من أحزاب "العدالة" و"النصر"، و"بلدي" وحزب التحالف التركي.

ويحتاج الفائز في الانتخابات الرئاسية للحصول على نسبة 50%+1 من الأصوات الصحيحة، أو خوض جولة إعادة بين أكثر إثنين حصولاً على الأصوات في 28 مايو الجاري.

- مدة الولاية الرئاسية الواحدة 5 سنوات، وللرئيس حق الترشح لولايتين على الأكثر.

شروط الترشح للرئاسة:

- يحق للمواطن التركي الذي أكمل دراسته الجامعية وأتمّ 40 عاماً من عمره وتتوفر فيه شروط الترشح للبرلمان أن يترشح لرئاسة الجمهورية ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب.

- يمكن ترشيح رئيس الجمهورية من قبل الكتل النيابية للأحزاب السياسية أو الأحزاب السياسية التي حصلت على 5% على الأقل من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمفردها أو متحالفة أو يمكن ترشيحه من قبل 100 ألف ناخب على الأقل.

- تسقط عضوية رئيس الجمهورية في البرلمان في حال انتخابه.

ثانيا: الانتخابات البرلمانية للفوز بـ600 مقعد

يخوضها 26 حزباً ضمن قوائم انتخابية تابعة لـ5 تحالفات بالإضافة إلى 151 مرشحاً للفوز بمقاعد البرلمان في دورته الـ 28 للبرلمان، وتحسم النتيجة من جولة واحدة.

يتكون البرلمان من 600 عضو عن 87 دائرة انتخابية تتبع 81 ولاية بعد زيادة العدد من 550 بعد التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب، ولكي يضمن الحزب الأغلبية البرلمانية عليه الحصول على أكثر من نصف مقاعد البرلمان 300+1.

تتوزع مقاعد البرلمان على الولايات التركية الـ81 حسب عدد السكان تتقدمهم ولاية إسطنبول بـ 98 نائباً تليها أنقرة بـ36 وإزمير بـ28 وبورصة بـ20.

وتنقسم تركيا جغرافياً إلى 7 مناطق رئيسية كالتالي:

1- منطقة بحر مرمرة (11 ولاية) لها 170 مقعداً

2- منطقة وسط الأناضول (13 ولاية) لها 97 مقعداً

3- منطقة بحر إيجة (8 ولايات) لها 75 مقعداً

4- منطقة البحر المتوسط (8 ولايات) لها 74 مقعداً

5- منطقة البحر الأسود (18 ولاية) لها 66 مقعداً

6- منطقة جنوب شرق الأناضول (9 ولايات) لها 65 مقعداً

7- منطقة شرق الأناضول (14 ولاية) لها 53 مقعداً

ثالثا: أعداد الناخبين

64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً يحق لهم التصويت في يوم 14 مايو 2023.

4 ملايين و904 آلاف و672 لهم حق المشاركة لأول مرة

في حال إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية تكون يوم 28 مايو 2023 وهذا يعني انضمام 47 ألفاً و523 ناخباً جديداً بعد وصولهم السن القانونية للتصويت.