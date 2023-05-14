شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خارجية بلادنا: تسيير رحلات جوية لاجلاء مواطنينا من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية عن انطلاق الرحلة الجوية الأولى لاجلاء الرعايا اليمنيين من مدينة بورتسودان إلى العاصمة المؤقتة عدن، لعدد ١٧٩ مواطنا، على متن الخطوط الجوية اليمنية، وسيتبعها ثلاث رحلات أخرى اليوم وغدا إلى كل من مدينتي عدن وصنعاء.

واوضحت الوزارة في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) إنه سبق اجلاء قرابة ٨٦٥ مواطنا بحرا إلى مدينة جده بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وأن العمل جاري، لاجلاء كافة اليمنيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن.

مثمنة في هذا الصدد التسهيلات التي تقدمها السلطات السودانية سواء فيما يخص تنظيم عمليات الإيواء أو الاجلاء.

