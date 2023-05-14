شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات يستعرض موازنة 2023/2024 امام لجنة الاتصالات بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم مشروعى الخطة والموازنة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وتم استعراض المؤشرات والنتائج التى حققها الجهاز فى الحساب الختامى عن العام المالى 2021/2022، بالإضافة إلى الإيرادات التى حققها الجهاز فى المصروفات العامة.

واستعرض المهندس أشرف حسنى نائب رئيس الجهاز للشئؤت المالية الجهاز، أمام اللجنة الجهود والإنجازات التى تمت خلال العام الماضى فى مختلف الجوانب العديدة.

وأكد بدوى أن القومى لتنظيم الاتصالات حقق طفرة كبيرة خلال أعمال ترجمتها ماتحقق من إنجازات على أرض الواقع.

وأضاف "بدوي" أن نتائج أعمال الجهاز عن العام المالى 2021-2022 أسفرت عن تحقيق إجمالى إيرادات بلغ 8.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن المستهدف البالغ 6.65 مليار وبمعدل تطور 18% عن المحقق فى العام السابق 2020-2021 والبالغ 7.35 مليار نتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 5.8 مليار بنسبة زيادة 38% من المستهدف البالغ 4.2 مليار وبمعدل تطور 24% من فائض العام السابق 2020-2021 والبالغ 4.7 مليار (بلغت حصة الخزانة العامة منه 3.5 مليار).

وتابع بدوى أن الجهاز ساهم فى زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة بـ5.2 مليار جنيه تمثلت فى فائض للحكومة قدره 3513 مليون جنيه بزيادة 38.5% عن المستهدف تحقيقه بالإضافة إلى ضرائب الدخل 1687 مليون جنيه مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ولفت بدوى بأن الجهاز ينفق ثلاثة مليارات جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة "حياة كريمة" و"نشر الخدمات على الطرق وفى المناطق النائية" تمثلت في: إنشاء وتأجير أبراج اتصالات لاسلكية تشاركية بعدد 491 قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة وتوصيل 10.390 خط فيبر بتكلفة تقديرية 30 ميلون جنيه فى محافظات شمال سيناء القليوبية. الفيوم. ومطروح.