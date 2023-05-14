رئيس "اتصالات النواب": القومى لتنظيم الاتصالات حقق إيرادات 8.7 مليار جنيه

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد بدوى مشروعى الخطة والموازنة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتم استعراض المؤشرات والنتائج التى حققها الجهاز فى الحساب الختامى عن العام المالى 2021/2022، بالإضافة إلى الإيرادات التى حققها الجهاز فى المصروفات العامة.

قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حقق طفرة كبيرة فى قطاع الاتصالات.

وأشار بدوى إلى أن نتائج أعمال الجهاز عن العام المالى 2021-2022 أسفرت عن تحقيق إجمالى إيرادات بلغ 8.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن المستهدف البالغ 6.65 مليار وبمعدل تطور 18% عن المحقق فى العام السابق 2020-2021 والبالغ 7.35 مليار

نتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 5.8 مليار بنسبة زيادة 38% من المستهدف البالغ 4.2 مليار بمعدل تطور 24% من فائض العام السابق 2020-2021 والبالغ 4.7 مليار (بلغت حصة الخزانة العامة منه 3.5 مليار).

ولفت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن الجهاز ساهم فى زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة بنحو 5.2 مليار جنيه فى العام المالى المنقضى بزيادة 38.5% عن المستهدف تحقيقه.

وشدد النائب أحمد بدوى على أن الجهاز ينفق 3 مليارات جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة وتشمل برنامج "حياة كريمة".

فضلا عن نشر الخدمات على الطرق وفى المناطق النائية وتمثلت فى إنشاء وتأجير أبراج اتصالات لاسلكية تشاركية بعدد 491 قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة،وتوصيل 10.390 خط فيبر بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه فى محافظات شمال سيناء القليوبية. الفيوم. ومطروح.