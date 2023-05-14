شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: ندعم القائمة المطلقة لانتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، ممثل الهيئة البرلمانيه لحزب المؤتمر، إن القائمة المطلقة هي القائمة الأفضل والأنسب لمواكبة تطورات العملية الانتخابية بمجلس النواب.

وذكر خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب» بالحوار الوطني، أن القائمة المطلقة هي الأنسب ولكن الاختلاف قد يكون على طريقة اختيارها، ولا بد من تنظيمها بشكل يراعي ثقل الدوائر ومنح الفرصة للأحزاب لتشكيل قوائم مطلقة أخرى .