مصطفى بكرى مؤكدًا دعمه لنظام القائمة المغلقة: يحقق التوازن الدستورى

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، دعمه لنظام القائمة المغلقة، موضحا:" أى نظام انتخابى ناجح لا بد أن يحوز على توافق مجتمعى حول القانون المنظم للعملية الانتخابية وان يتميز باليسر والفهم والتطبيق، مع ضرورة أن يكون سندا للنظام الحزبى وان يؤكد على ضرورة الثقافة والتعليم".

وأشار بكرى خلال فعاليات جلسات الحوار الوطنى، إلى أن كل من يتابع الحالة النيابية فى مصر منذ عقود يرى انها كانت تفرز لنا إما العمد والمشايخ، او كبار الملاك والاعيان والتجار او اختيارات السلطة كما رأينا فى برلمان 57.

وواصل:" القائمة المغلقة تحدث نوعا من التوازن والدستورى، وأنا منحاز إلى لنظام القائمة المغلقة لتحقيق لتحيقيق التوازن الدستوري".