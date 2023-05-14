شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بخصوص ارتفاع أسعار الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن ارتفاع أسعار الأدوية في السوق المصرية.

وقال "مطر"، إن سوق الدواء تعاني من انفلات في الأسعار، وزيادة كبيرة في الأصناف الحيوية التي لا غنى عنها للمرضى، مما يتطلب تدخل حكومي حاسم.

وأضاف "مطر" أن هيئة الدواء المصرية حينما وافقت على زيادات الأسعار لم تأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية للمرضى، و انحازت لصالح أصحاب شركات الأدوية الذين يحققون أرباحا بالمليارات على حساب المواطنين.

وأشار "مطر" في طلبه إلى أنه من المرجح أن تشهد الفترة القادمة زيادة جديدة، خاصة ونحن في انتظار تعويم آخر للجنيه، مطالبا بتدخل الحكومة لحل الأزمة والانتصار للمواطنين.