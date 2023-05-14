شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستئناف" تتصدى لكوارث "عقود الإذعان" بـ3 مبادئ قضائية.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "القضاء يُنصف العمال.. محكمة الاستئناف تتصدى لكوارث عقود الإذعان"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الإستئناف يتصدى للأزمات التى يتعرض لها ملايين العمال والموظفين والمتعاقدين بشأن عقود الإذعان، حيث رسخت المحكمة لـ 3 مبادئ قضائية كالتالى:

1- بطلان الشرط الجزائى فى عقد العمل واعتبار عقد العمل من عقود الإذعان لمخالفته نص المادة الخامسة من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003

2- الشرط يكون شرطًا تعسفيًا إذا جعل الالتزام على العامل فقط دون أن يكون على الشركة إلتزام مقابل ذلك الأمر الذى يتأكد معه الاذعان فى ذلك العقد.

3- العامل هو الطرف الضعيف فى تلك العلاقة العمالية، وبذلك يحق للمحكمة الالتفات عن ذلك الشرط وإعفاء العامل منه"، وإليكم التفاصيل كاملة:

القضاء يُنصف العمال.. محكمة الاستئناف تتصدى لكوارث "عقود الإذعان".. الحيثيات: الشرط يكون تعسفيًا إذا جعل الالتزام على العامل فقط دون الشركة.. والعقد يُفسر لصالح الطرف الضعيف فى العلاقة العمالية وهو العامل



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