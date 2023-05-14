شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا يؤيدون الانتخابات بنظام القائمة المطلقة خلال الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا ، دعم التحالف إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة.

وقال "مطر " خلال كلمته أمام لجنة مناقشة النظام الانتخابى بالحوار الوطنى: "إننا ننحاز للقائمة المطلقة، وجميع الأحزاب الكائنة بتحالف الأحزاب، تؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة مع زيادة عدد القطاعات لتصبح سته بدلا من أربعة".

وأشار إلي أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة يتوافق مع الواقع المصرى خاصة انه لا توجد موانع لوجود اكثر من قائمة تتنافس فى الانتخابات.

وأشاد النائب تيسير مطر بأداء مجلسي النواب والشيوخ وحيا مجلس أمناء الحوار الوطنى والمنسق العام ضياء رشوان والمستشار محمود فوزى رئيس الامانة الفنية للحوار الوطنى مؤيدا ما عرضه المستشار محمود فوزى بشان القائمة المطلقة.

وظهر تحالف الاحزاب المصرية، بقوة فى اليوم الأول لانطلاق جلسات الحوار الوطنى بمشاركة جميع رؤساء الاحزاب أعضاء المجلس الرئاسى.

وتصدر المشهد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب على المنصة الرئيسية وبجواره كمال حسانين رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم التحالف، كما حضر النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى وعضو المجلس الرئاسى للتحالف والدكتور حسين ابوالعطا رئيس حزب المصريين وممدوح عبدالحكم رئيس حزب التحرير والدكتور محمد ابوالعلا رئيس الحزب الناصرى وسيد حسن رئيس حزب الثورة ورجب حميدة نائب رئيس حزب إرادة جيل والكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الاعلامى باسم التحالف وحسام الحسينى أمين عام حزب الخضر وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى وحسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى وطارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين واللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدى.