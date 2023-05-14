شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يطالب بإرسال المقترحات لأمانة الحوار الفنية فى صورة مشروعات قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، المشاركين بجلسات الحوار بإرسال المقترحات إلى الأمانة الفنية بحد أقصى أسبوع من الآن.

وقال خلال كلمته بمناقشات الجلسة الخاصة للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إنه لا اتجاه مسبق تجاه أي رأي على مائدة النقاش، والحكم الوحيد هو الجمهور والدستور والمنطق".

وأكد أن الاختلاف على النظم الانتخابية طبيعي ولا يوجد اتجاه بشأن نظام بعينه، وسيتم الاستماع لكافة الاراء المتعلقة بالموضوع.

وواصل:" في هذه الساحة فليتنافس المتنافس، وعلى المشاركين التقدم بمشروعات ومقترحات كاملة مكتوبة على شكل مقترح تشريعي في صورة مشروعات قوانين في موعد أقصاه أسبوع، وأتمنى ان يجتمع مؤيدي كل قائمة معا لتشكيل مقترح موحد في سبيل التوصل لثلاثة أو 4 مقترحات، حتى يمكننا التقدم به لرئيس الجمهورية ".