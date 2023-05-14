شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد: لا يمكن تطبيق القائمة النسبية عمليا تضر بالتمثيل الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام للحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، إن هناك أساسيات لا تقبل النقاش فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، مضيفًا أن القائمة المطلقة تضمن الحفاظ على كوتة المراة الدستورية، بجانب استقرار الشارع السياسي من خلال النائب الفردي ونواب الخدمات.

وأوضح "رشاد"، خلال كلمته بمناقشات الجلسة الخاصة للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أنه من المستحيل تطبيق القائمة النسبية، حيث لا يمكن للمواطن المصري تحمل "ورقة ثالثة".

وذكر رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، أن القائمة النسبية تبحث عن تمثيل أشخاص بعينها داخل المجلس، ولا يمكن تطبيقها عمليا بشكل يضمن استقرار الشارع، حيث سنجد القوائم النسبية متواجدة في مراكز التكتل السكاني فقط وسنفقد التمثيل الجغرافي.