شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: التعاونيات هى قاطرة تقود مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بالمشاركين فى أولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلى التى تعقد تحت عنوان:" حل تحديات التعاونيات".

وأضاف طلعت عبد القوى خلال كلمة له فى أولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء حريص على أن يكون واحد من أهم موضوعات الحوار الوطنى المحور الخاص بالتعاونيات والنقابات، متابعا :" لدينا قناعة بأهمية التعاونيات لأنها تعد القاطرة التى تقود مسيرة التنمية، تخدم أكثر من 25 مليون مواطن مصرى".

ولفت الى أن هناك تحديات كبيرة تواجه التعاونيات وأن لديهم أمل بالخروج بتشريعات تخدم هذه التعاونيات، مشيرا الى أن التعاونيات سيكون لها شأن عظيم فى رفع المعاناة عن المواطنين.

واختتم الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى تصريحاته :"نحن على ثقة ويقين بالخروج بمقترحات مشروعات قوانين والهدف الأول للتعاونيات هو القانون الموحد و يكون ناتج عن الحوار الوطنى قانون واحد للتعاونيات يعطيها حقوقها".