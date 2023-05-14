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انت الان تتابع خبر التربية تُعلن عدد دروس الإكمال للصفوف غير المنتهية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أن "دروس الإكمال بالنسبة للصفوف الابتدائية هي كالآتي:-
- الصف الخامس الابتدائي يكون التلميذ مكملاً إذا رسب بمادة أو مادتين بعد إضافة درجات القرار ال (5)".
وأضاف، "تكون دروس الإكمال للصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية كما موضح في أدناه:-
- (الأول والثاني متوسط والرابع والخامس الإعدادي بفروعه كافة) إذا رسب الطالب بدرس واحد أو إثنين أو ثلاثة دروس بعد إضافة درجات القرار الـ(5)".
- الصفوف الأربعة الأولية يكون التلميذ فيها مكملاً إذا رسب بمادة أو مادتين
- الصف الخامس الابتدائي يكون التلميذ مكملاً إذا رسب بمادة أو مادتين بعد إضافة درجات القرار ال (5)".
وأضاف، "تكون دروس الإكمال للصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية كما موضح في أدناه:-
- (الأول والثاني متوسط والرابع والخامس الإعدادي بفروعه كافة) إذا رسب الطالب بدرس واحد أو إثنين أو ثلاثة دروس بعد إضافة درجات القرار الـ(5)".