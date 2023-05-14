تركيا.. إغلاق صناديق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلاد تتأهب لبدء فرز الأصوات وإعلان النتائج

أُغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، مساء الأحد 14 مايو/أيار 2023، فيما تتأهب البلاد لبدء فرز الأصوات وانتهاء فترة الصمت الانتخابي التي تشهدها عموم تركيا منذ مساء السبت 13 مايو/أيار 2023.



رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار قال إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية انتهت دون ورود أي مشاكل، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول.



يأتي إغلاق الصناديق بعدما دُعي 60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً للإدلاء بأصواتهم، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخباً سيصوتون لأول مرة، وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن البلاد قد تشهد أكبر نسبة مشاركة في تاريخها.



اختار الناخبون بين مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "الأجداد" سنان أوغان، وكان المرشح الرابع زعيم "حزب البلد"، محرم إنجه، قد أعلن عن انسحابه من السباق، فيما ستعتبر الأصوات الممنوحة له في الجولة الأولى سارية، بموجب القانون.



وتحظر الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) في تركيا حتى الساعة الـ21:00 مساءً بالتوقيت المحلي، من يوم الانتخابات أي دعاية للأحزاب على الإذاعات والقنوات التلفزيونية، وأيضاً الأخبار المتعلقة بنتائج الانتخابات باستثناء النتائج التي ستعلنها الهيئة العليا للانتخابات.



بداية من الساعة الـ21:00 مساءً بالتوقيت المحلي، من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة 21:00 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.



كان أردوغان وكليجدار أوغلو قد توجها إلى مقري حزبيهما في العاصمة التركية أنقرة؛ لمتابعة نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.



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