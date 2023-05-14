انتخابات تركيا 2023.. لحظة بلحظة

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش)، وبدأ فرز الأصوات، في حين يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو سير العملية من العاصمة أنقرة.

بتوقيت تركيا

18:22 التلفزيون التركي: أردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 25% من الأصوات.

17:59 رويترز عن إعلام تركي: أردوغان حصل على 49.84% وأوغلوا 45.72 % حتى الآن.

17:57 إعلام تركي: أردوغان حصل على 56% من الأصوات وأوغلو 37% بعد فرز 14% من الأصوات.

17:40 بدء إعلان نتائج الانتخابات

17:32 رئيس لجنة الانتخابات: إلغاء الحظر على تداول نتائج الانتخابات

17:00 وسائل إعلام تركية: نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 88.89 في المائة

16:05 أردوغان مغردا على تويتر: انتهت عملية التصويت بشكل يليق بديمقراطيتنا، حان الوقت للحفاظ على صناديق الاقتراع، ونستمر بحماية إرادة أمتنا حتى تصدر النتائج النهائية.

16:00 إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز

بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتركيا الأحد، وذلك إثر إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الرابعة زوالا بتوقيت باريس.

11:05 كليتشدار أوغلو: "بلادي اشتاقت للديمقراطية"

قال كمال كليتشدار أوغلو المرشح للرئاسة التركية والمنافس الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الأحد في أنقرة إن بلاده "اشتاقت للديمقراطية".

وقال كليتشدار أوغلو: "اشتقنا جميعا للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا البعض"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله وسيستمر إلى الأبد".

11:00 أردوغان يأمل في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"

أعرب الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان الأحد عن أمله في أن تكون نتيجة الانتخابات الرئاسية "جيدة لمستقبل البلاد"، بدون أن يصدر تكهنات بشأن فوزه.

وقال أردوغان: "من المهم أن يدلي جميع الناخبين بأصواتهم بدون قلق حتى الساعة 17,00 (14,00 ت غ) لإظهار قوة الديمقراطية التركية".