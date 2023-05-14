خادم الحرمين يوجه الدعوة للرئيس العراقي لحضور القمة العربية

بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، إلى الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز الشمري، خلال استقبال الرئيس العراقي له، اليوم. ونقل السفير الشمري، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين وولي العهد، للرئيس العراقي، وتمنياتهما لحكومة وشعب العراق الأمن والاستقرار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لهما على الدعوة الكريمة.