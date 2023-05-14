خادم الحرمين يوجه الدعوة للرئيس العراقي لحضور القمة العربية

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز الشمري، خلال استقبال الرئيس العراقي له، اليوم. ونقل السفير الشمري، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين وولي العهد، للرئيس العراقي، وتمنياتهما لحكومة وشعب العراق الأمن والاستقرار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لهما على الدعوة الكريمة.
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