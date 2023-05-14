الكويت: إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة

أغلقت "إدارة شؤون الانتخابات" في الكويت، ظهر اليوم الأحد، باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2023، المقررة في 6 يونيو المقبل، على تسجيل 252 مرشحاً، بينهم 15 امرأة، بعد تسجيل حالتي انسحاب، والمرشحون موزعون على الدوائر الانتخابية الخمس، في عدد إجمالي هو الأضعف منذ انتخابات يوليو 2013، التي شهدت لأول مرة بوادر كسر المعارضة مقاطعة الانتخابات.

وفي المجمل، شهدت أيام الترشح العشرة إقبالاً ضعيفاً، على خلاف مواسم الانتخابات السابقة، ولم تتجاوز أعداد الترشح اليومية العشرات، وسجّل اليوم الأخير (الأحد) العدد الأكبر، حيث بلغت أعداد المرشحين 41 مرشحاً بينهم 6 نساء.