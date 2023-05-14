بدوره، طالب مرشح الرئاسة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال أوغلو أنصاره بعدم ترك صناديق الاقتراع حتى صدور النتائج.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد، وسط نسبة مشاركة مرتفعة جدا.
ويتنافس على منصب الرئاسة في الانتخابات مرشح "تحالف الجمهور" رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الشعب" وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال أوغلو، بالاضافة إلى أوغان.
كانت هذه تفاصيل خبر مرشحا انتخابات الرئاسة التركية أوغان وأوغلو يطالبان بحماية الصناديق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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