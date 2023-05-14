تركيا.. المعركة الانتخابية مستمرة وسط تضارب حول النتائج الأولية

تضاربت الأنباء حول النتائج الأولية للانتخابات التركية، وبدأ كل طرف يدعى تقدمه في السباق بعد بدء عملية فرز الأصوات.

وقالت وسائل إعلام تركية إن النتائج الأولية للانتخابات تظهر تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان، في حين غرد مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو على تويتر بكلمة "نحن نقود".

وبحسب التقارير الصحفية، فإن عملية فرز 9.1 % من أصوات الناخبين أسفرت عن تقدم أردوغان بـ59.47 في المئة، مقابل 34.79% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

ومن المتوقع ارتفاع حدة التوتر والتصريحات من كلا المعسكرين مع توالي ظهور النتائج.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية انتهت دون حدوث أي مشكلات، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

ويجري الآن فرز الأصوات، إذ يُتوقع أن تظهر النتائج الأولية مساء اليوم.

وقد تتجه البلاد إلى جولة إعادة إذا لم ينجح أي من مرشحي الانتخابات الرئاسية في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

وأغلقت مكاتب اقتراع الانتخابات التركية، البالغ عددها حوالى 200 ألف، أبوابها الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 بتوقيت غرينتش) بعدما استقبلت حشودا من الناخبين منذ صباح يوم الأحد، ولم يتم تسجيل أية حوادث تذكر خلال عملية انتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية وتجديد أعضاء البرلمان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة على تويتر: "تمت عملية التصويت بالشكل الذي يليق بديمقراطيتنا في جميع أنحاء بلادنا والحمد لله".