شكرا لقرائتكم خبر زيلينسكي: ألمانيا صديقتنا الحقيقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لألمانيا على دعمها بلاده في مواجهة روسيا.

وكتب الرئيس الأوكراني أمس باللغة الإنجليزية في دفتر الزوار، بعد استقباله من جانب الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، في قصر بيلفو الرئاسي بألمانيا: «في أحلك الأوقات بالتاريخ الحديث لأوكرانيا، أثبتت ألمانيا أنها صديقتنا الحقيقية، وحليفتنا الموثوق بها التي تقف بحزم إلى جانب الشعب الأوكراني، في نضاله للدفاع عن الحرية والقيم الديمقراطية».

وتابع الرئيس الأوكراني: «سننتصر، ونعيد السلام إلى أوروبا». كما أعرب عن امتنانه بشكل شخصي للرئيس الألماني على دعمه، وكتب: «شكرا جزيلا السيد الرئيس على دعمك الشخصي لأوكرانيا وحسن ضيافتك».