زيلينسكي: ألمانيا صديقتنا الحقيقية

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وكتب الرئيس الأوكراني أمس باللغة الإنجليزية في دفتر الزوار، بعد استقباله من جانب الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، في قصر بيلفو الرئاسي بألمانيا: «في أحلك الأوقات بالتاريخ الحديث لأوكرانيا، أثبتت ألمانيا أنها صديقتنا الحقيقية، وحليفتنا الموثوق بها التي تقف بحزم إلى جانب الشعب الأوكراني، في نضاله للدفاع عن الحرية والقيم الديمقراطية».
وتابع الرئيس الأوكراني: «سننتصر، ونعيد السلام إلى أوروبا». كما أعرب عن امتنانه بشكل شخصي للرئيس الألماني على دعمه، وكتب: «شكرا جزيلا السيد الرئيس على دعمك الشخصي لأوكرانيا وحسن ضيافتك».
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