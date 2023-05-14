شكرا لقرائتكم خبر أغراض سياسية تمنع عودة وسائل التواصل في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما تمت استعادة خدمات البيانات المحمولة بباكستان، ظل الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسة، محظورا، إذ لم تسمح وزارة الداخلية بعد بالوصول إلى تلك المنصات، حسبما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.

ومع اندلاع الاحتجاجات العنيفة بعد اعتقال عمران خان، رئيس حزب «حركة الأنصاف الباكستانية»، أوقفت الحكومة الباكستانية خدمات البيانات المحمولة في التاسع من مايو الجاري، وحظرت استخدام منصات تويتر وفيس بوك ويوتيوب، إذ تم تداول ومشاركة مقاطع فيديو تظهر أعمال التخريب التي شهدتها البلاد.

وبعد 4 أيام، وتحديدا الجمعة الماضي، وبعد ضغوط شديدة من كثير من الجهات لاستعادة خدمات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أمرت وزارة الداخلية هيئة الاتصالات الباكستانية برفع القيود المفروضة.