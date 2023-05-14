شكرا لقرائتكم خبر أغراض سياسية تمنع عودة وسائل التواصل في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومع اندلاع الاحتجاجات العنيفة بعد اعتقال عمران خان، رئيس حزب «حركة الأنصاف الباكستانية»، أوقفت الحكومة الباكستانية خدمات البيانات المحمولة في التاسع من مايو الجاري، وحظرت استخدام منصات تويتر وفيس بوك ويوتيوب، إذ تم تداول ومشاركة مقاطع فيديو تظهر أعمال التخريب التي شهدتها البلاد.
وبعد 4 أيام، وتحديدا الجمعة الماضي، وبعد ضغوط شديدة من كثير من الجهات لاستعادة خدمات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أمرت وزارة الداخلية هيئة الاتصالات الباكستانية برفع القيود المفروضة.
كانت هذه تفاصيل خبر أغراض سياسية تمنع عودة وسائل التواصل في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.