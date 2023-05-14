الحوثيون ضربوا قبيلة يمنية بالقنابل والصواريخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف تقرير حقوقي أطلقته منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق أبناء المديريات الخمس لقبيلة حجور بجرائم الحرب.

ووثق كثيرا من جرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها الجماعة بحق أبناء قبيلة حجور، منذ بدء حربها عليهم في 2011، وتوسعت بشكل كبير منذ اجتياحها المديريات الخمس لقبيلة حجور في 2019 وحتى اليوم، بدافع طائفي مذهبي وانتقاما لمقاومتهم احتلال أرضهم ومنازلهم وقراهم منذ 12 عاما.

وعرض رئيس المنظمة جمال المعمري التقرير في مؤتمر صحفي، كاشفا نماذج من الجرائم الإنسانية الموثقة وجرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها الجماعة، بداية باستهدافها المباشر للمدنيين في القرى والعزل، بحربها للقوة المفرطة والأسلحة الثقيلة من الصواريخ والمدافع والدبابات وراجمات الصوارخ والقنابل، وفق سياسة الأرض المحروقة، مما أدى إلى مقتل أسر بكاملها من المدنيين، واستخدام الحصار الشامل قبل حربها لاجتياح المديريات ومنع المياه والغذاء والدواء عنهم، وعزلهم عن العالم لأشهر عدة.

ووثق التقرير حالات قتل وتنكيل للمدنيين عند الاجتياح، والإعدام الميداني للجرحى، وتصفية من في السجون، وتشريد وتهجير آلاف الأسر، وتفجير المنازل ومصادرة ونهب الأموال والأراضي والمزارع والممتلكات، والقيام بأعمال اختطافات واسعة لأبناء القبيلة، من منازلهم والشوارع وحتى في المحافظات الأخرى.

وأكد التقرير توثيقه معلومات عن 7 مختطفين تخفيهم قسرا ميليشيات الحوثي، في معتقلات سرية وترفض الكشف عنهم، وهم: أحمد الزعكري، وعلي فلات، وحزام فلات، ومحمد الهادي، ويحيى ريبان، ومسلم الزعكري، ونجيب النشمة.

محملا ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين والمخفيين قسرا، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

في غضون ذلك، أفشلت قوات الجيش اليمني، أمس، محاولتي تسلل لعناصر الحوثي، في جبهات شمال مدينة تعز، وقال مركز محور تعز الإعلامي، إن «قوات الجيش أحبطت محاولتي تسلل لميليشيات الحوثي في جبهة عصيفرة شمالي المدينة».

على صعيد آخر، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن «الظروف الجوية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها أثرت على 2,102 أسرة، تتألف من 14,714 فردا، في 62 مديرية، تتبع 12 محافظة، خلال الفترة بين يناير وأبريل 2023».

وأوضح التقرير أن آلية الاستجابة ساعدت 5,727 أسرة مكونة من 40,089 فردا ممن نزحوا حديثا، بسبب النزاع المسلح والكوارث الطبيعية خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2023، مع الإشارة إلى أن «37% من الأفراد المستهدفين للمساعدة العينية كانوا من المتضررين من الفيضانات».

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جرائم الحوثي ضد قبيلة حجور

337 مختطفا

117قتيلا

537مصابا

16امرأة قتيلة ومصابة

19 طفلا قتيلا ومصابا