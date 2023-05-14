الجسر الجوي السعودي يغيث 600 نازح في بورتسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت السعودية من دعمها للشعب السوداني في ظل الأزمة الخانقة التي يواجهها بسبب الاشتباكات الدموية في العاصمة، ووزع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات غذائية وإيوائية استفاد منها 600 فرد من النازحين والمتضررين في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وتتواصل المساعدات ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره المركز، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في إطار الدور السعودي المعهود بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

على صعيد آخر، أصدرت سلطة الطيران المدني في السودان قرارا بتمديد إغلاق المجال الجوي حتى 31 مايو الجاري أمام كافة حركة الطيران، واستثنى القرار رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص.