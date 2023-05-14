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الجسر الجوي السعودي يغيث 600 نازح في بورتسودان

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- بواسطة أيمن الوشواش - كثفت السعودية من دعمها للشعب السوداني في ظل الأزمة الخانقة التي يواجهها بسبب الاشتباكات الدموية في العاصمة، ووزع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات غذائية وإيوائية استفاد منها 600 فرد من النازحين والمتضررين في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وتتواصل المساعدات ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره المركز، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، في إطار الدور السعودي المعهود بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

على صعيد آخر، أصدرت سلطة الطيران المدني في السودان قرارا بتمديد إغلاق المجال الجوي حتى 31 مايو الجاري أمام كافة حركة الطيران، واستثنى القرار رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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