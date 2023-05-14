شكرا لقرائتكم خبر الجسر الجوي السعودي يغيث 600 نازح في بورتسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتواصل المساعدات ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره المركز، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في إطار الدور السعودي المعهود بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
على صعيد آخر، أصدرت سلطة الطيران المدني في السودان قرارا بتمديد إغلاق المجال الجوي حتى 31 مايو الجاري أمام كافة حركة الطيران، واستثنى القرار رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر الجسر الجوي السعودي يغيث 600 نازح في بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.