شكرا لقرائتكم خبر وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا أمس من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غير بيدرسون، استعرض خلاله مستجدات الجهود التي تبذلها المملكة، والأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في سوريا يضمن أمن واستقرار الشعب السوري. وتناول الاتصال السب الكفيلة بتحقيق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.