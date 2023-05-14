الأمم المتحدة تحث ليبيا على إجراء انتخابات شاملة

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وأدلى باتيلي بتصريحاته خلال اجتماع مع وفد من لجنة 6+6 في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، أكد خلاله أن اللجنة تشريعية مشتركة مؤلفة من ستة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وستة أعضاء من مجلس النواب، ومهمتها وضع قوانين الانتخابات المقبلة.
وكتبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تويتر أن باتيلي «شدد على أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا».
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