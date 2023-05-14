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الأمم المتحدة تحث ليبيا على إجراء انتخابات شاملة

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- بواسطة أيمن الوشواش - شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي على دعم الأمم المتحدة للجنة القانونية المشتركة في البلاد لوضع قوانين شاملة للانتخابات.

وأدلى باتيلي بتصريحاته خلال اجتماع مع وفد من لجنة 6+6 في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، أكد خلاله أن اللجنة تشريعية مشتركة مؤلفة من ستة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وستة أعضاء من مجلس النواب، ومهمتها وضع قوانين الانتخابات المقبلة.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تويتر أن باتيلي «شدد على أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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