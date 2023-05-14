وساطة مصرية قطرية تعيد الهدوء إلى غزة

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان، بتوقف غارات إسرائيل على قطاع غزة، وإطلاق القذائف الصاروخية مع دخول سريان الاتفاق، وصدحت مكبرات الصوت من بعض مآذن المساجد ابتهاجا بـ»صمود المقاومة» في المواجهة مع إسرائيل، وبدأت الحركة تعود تدريجيا للطرقات والساحات العامة وسط غزة خلال الدقائق الأولى لاتفاق التهدئة.
وأكد مصدر فلسطيني أن الاتفاق بوساطة مصرية يتضمن الوقف المتبادل لإطلاق النار لاسيما قتل المدنيين وقصف منازلهم، ووافقت عليه الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية.
فيما صرح القيادي في الجهاد الإسلام» محمد الهندي بأن الاتفاق على وقف لإطلاق النار يتضمن وقف استهداف المدنيين والأفراد بما يعني «المقاومين والمجاهدين».
حصاد مذبحة غزة:
19 شهيدا
150 مصابا
57 وحدة سكنية دمرت بالكامل
374فردا شردوا
300وحدة سكنية تضررت
371قصفا جويا داخل غزة
1234قذيفة صاروخية أطلقت من غزة
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