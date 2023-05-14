شكرا لقرائتكم خبر وساطة مصرية قطرية تعيد الهدوء إلى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساد الهدوء الحذر في قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مساء أمس حيز التنفيذ، بوساطة مصرية وقطرية، بعد مجزرة استمرت خمسة أيام.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان، بتوقف غارات إسرائيل على قطاع غزة، وإطلاق القذائف الصاروخية مع دخول سريان الاتفاق، وصدحت مكبرات الصوت من بعض مآذن المساجد ابتهاجا بـ»صمود المقاومة» في المواجهة مع إسرائيل، وبدأت الحركة تعود تدريجيا للطرقات والساحات العامة وسط غزة خلال الدقائق الأولى لاتفاق التهدئة.

وأكد مصدر فلسطيني أن الاتفاق بوساطة مصرية يتضمن الوقف المتبادل لإطلاق النار لاسيما قتل المدنيين وقصف منازلهم، ووافقت عليه الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية.

فيما صرح القيادي في الجهاد الإسلام» محمد الهندي بأن الاتفاق على وقف لإطلاق النار يتضمن وقف استهداف المدنيين والأفراد بما يعني «المقاومين والمجاهدين».

حصاد مذبحة غزة:

19 شهيدا

150 مصابا

57 وحدة سكنية دمرت بالكامل

374فردا شردوا

300وحدة سكنية تضررت

371قصفا جويا داخل غزة

1234قذيفة صاروخية أطلقت من غزة