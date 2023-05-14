شكرا لقرائتكم خبر تفكيك شبكة إرهابية في ديالى العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية أمس القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في ديالى.

وأشارت إلى أنه من خلال استمرار العمليات الاستخبارية الدقيقة تم التوصل إلى وجود شبكة إرهابية تقدم الدعم لعناصر داعش الإرهابية في محافظة ديالى، وتزودهم بالمواد الغذائية والأدوات.

وأضاف أنه بعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة، تم القبض على 4 متهمين من عناصر عصابات داعش الإرهابية كانوا يقدمون الدعم للأوكار، مبينا أنه تم إجهاض مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطرا أمنيا على المحافظة، وأجري التحقيق معهم تحت إشراف القضاء.