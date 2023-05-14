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الصدر يتخذ قراراً يخص مراسم العزاء بذكرى استشهاد والده

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بغداد - ياسين صفوان - قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، ايقاف مراسم العزاء في محافظة النجف بذكرى استشهاد والده.

وقال الصدر في تسجيل صوتي تابعته الخليج 365، "لست ممكن ينكر فضل المحبين والمطيعين والمخلصين وما زلت لهم محباً ومخلصاً وخادما".

 

وأضاف "ولا اريد الا أن ابرئ نفسي وابرئ المخلصين من افعال الشواذ والمفسدين وذوي العقائد المنحرفة ممن يدعون بانني الإمام المهدي وأن ذلك زورا من القول وباطلا وخطيرا".

 

ولفت الصدر الى أن "افضل عقوبة لمثل هؤلاء الشرذمة والمنافقين ممن يدعمهم من الفاسدين والميلشيات الوقحة واشباههم حرمان الجميع من مجالس العزاء بذكرى استشهاد السيد الوالد لهذا العام"، مضيفاً "كأمين عام للمرقد الشريف اوقف جميع مراسم العزاء في النجف والغاء الزيارة وغلق مرقد السيد الشهيد لمدة خمسة ايام".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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