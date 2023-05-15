شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق العام للحوار الوطنى: سنرفع لرئيس الجمهورية كل ما سننتهى به فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن تفاؤله باليوم الأول من انطلاق جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا:" لن ننتظر لعام آخر، وأنا شديد التفاؤل بالغد، وتحالف 30 يونيو هو الهدف من الحوار، الذي استدعي الرئيس السيسي وجاء الوقت ليستدعي الرئيس تحالف 30 يونيو ".

وقال خلال كلمته بمناقشات الجلسة الخاصة للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حول "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية"،:"كل رموز مصر المختلفة والمضرمة والنيران بينها متواجدة وتتناقش فيما بينها، ولا استبعاد لأي فرد او حزب من تحالف 30 يونيو، وهدفنا دولة حديثة حكمها مدني، وعلينا أن نكون على قدر المسؤلية وأشيد بعدم الخروج عن النص".

وتابع:"هذا المشهد يدعوا للفخر، وسنواصل التوافق وأن لم نصل فلا بد أن نحسن طريقة للاتصال بيننا ".

وأعلن أن يوم الأحد القادم سيتم مناقشة قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وستكون جلسة واحدة ، وعلى الجميع التسلح بأفكاره المحدده، مؤكدًا " سنرفع لرئيس الجمهورية كل ما سننتهي به فورًا ".