شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق رضوان: هناك توافق تام لإنشاء مفوضية عدم التمييز بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة جقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جلسة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، سارت في نسق هادئ، لأن هناك توافقا على ضرورة إنشاء مفوضية عدم التمييز في مصر، لأنه استحقاق دستورى ملزم.

وأضاف رئيس لجنة جقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه قد تحدث جلسة أخرى بالحوار الوطني حول إنشاء مفوضية عدم التمييز، لافتا إلى أن هناك توافقا تاما لإنشاء مفوضية عدم التمييز.

وأوضح النائب طارق رضوان، أن هناك 7 بنود بقضايا حقوق الإنسان ستناقشها لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، لافتا إلى أن مفوضية عدم التمييز جزء مكمل للدستور الصادر في عام 2014 وهناك مشروع قانون مقدم لمجلس النواب تم إحالته للجنة الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان وسنجرى حوار مجتمعي ونتلقى مقترحات منظمات المجتمع الأهلى.