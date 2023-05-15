وزراء ونواب وسياسيون ورجال أعمال يقدمون واجب العزاء في وفاة محمود بكرى.. صور

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل مراسم العزاء الذى تقيمه أسرة الكاتب الصحفى الراحل وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، مراسم عزاء له بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بمشاركة عدد كبير من الرموز السياسية، والقيادات التنفيذية ورجال الأعمال والفن والرياضة.

وجاء على رأس المشاركين فى تقديم واجب العزاء، د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وخالد العنانى وزير السياحة وعلى المصيلحى وزير التموين، ووزير الزراعة السيد القصير ومحمود فوزى رئيس الأمانة العامة للحوار الوطنى، ود محمد معيط وزير المالية، أحمد سمير وزير الصناعة، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ود هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد عضو تاج الدين، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365، وضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، وخالد البلشى نقيب الصحفيين، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.

كما شارك كل من الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتب الصحفى زكى القاضى المقرر المساعد للجنة الشباب بالحور الوطنى، النائب علاء عابد، والنائب يسرى المغازى وصلاح حسب الله , والكاتب الصحفى أسامة سرايا، والنائب خالد تامر طايع، ومحمد زين الدين. وحضر عدد كبير من المسئولين السابقين، والإعلاميين والشخصيات العامة، كما حضر الفنان محمد منير.

رحل عن عالمنا النائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، بعد فترة علاج تخطت الـ 70 يوما وشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا) عصر الأربعاء الماضى.

كشفت أسرة الراحل عن وصيته الأخيرة والتى دعا فيه أهله ومحبيه بأن يتم دفن جثمانه بمسقط رأسه ببلدته "المعنا - بندر قنا".

وكان الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، أعلن عن إقامة عزاء شقيقه النائب محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، عقب أداء صلاة المغرب، يوم الأحد بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكتب بكرى على تويتر ناعيا شقيقه :" يقام يوم الأحد عزاء النائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ بعد أداء صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير للرجال والنساء، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم".







































































