اخبار العالم

برشلونة يتوج بطلاً لليغا للمرة الـ27 في تاريخه

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر يتوج بطلاً لليغا للمرة الـ27 في تاريخه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455981-638196949674442945.jpg

2023-05-14 | 22:58

برشلونة يتوج بطلاً لليغا للمرة الـ27 في تاريخه

المصدر:

306 مشاهدة

توج برشلونة بطلاً للدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ 27 في تاريخه، عقب الفوز على إسبانيول في الديربي (4-2) مساء الأحد، ضمن الجولة ال34 من البطولة.
ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة بفارق 14 نقطة عن ، صاحب الترتيب الثاني، ليحسم اللقب قبل 4 جولات على النهاية.

سجل أهداف برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، وأليكس بالدي، وجيوليس كوندي في الدقائق (11، 20، 40، 53)، فيما سجل هدفي إسبانيول الذي توقف رصيده عند نقطة 31 نقطة (في المرتبة قبل الأخيرة)، خافيير بوادو، وخوسيلو في الدقيقتين (73، 90).

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا