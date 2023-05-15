السودان.. 676 شخصاً فقدوا حياتهم أكثر من 900 ألف نازح منذ اندلاع الاشتباكات

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الأحد، إن أكثر من 676 شخصاً قُتلوا في السودان بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وأضافت "أوتشا"، في بيان، أن الاشتباكات التي اندلعت في 14 إبريل/نيسان الماضي، ومضى عليها نحو شهر، خلفت أكثر من 5576 مصاباً وأكثر من 936 ألف نازح، بما في ذلك نحو 736,200 شخص نازح داخلياً، وحوالي 200 ألف شخص عبروا إلى البلدان المجاورة.



وأضاف البيان أن من بين النازحين ما لا يقل عن 450 ألف طفل أجبروا على الفرار من منازلهم، 368 ألف من النازحين داخلياً و82 ألفاً فروا إلى البلدان المجاورة، ومن بين النازحين أيضاً آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء الذين التمسوا اللجوء في السودان قبل النزاع واضطروا للنزوح مرة أخرى.



وكان طرفا النزاع في السودان قد وقّعا في مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، على اتفاق أولي يحمل اسم "إعلان جدة"، يتضمن التزامات إنسانية تنفذ فوراً، وجدولة لمحادثات مباشرة، ويقر الإعلان التزامات إنسانية تنفذ فوراً، مثل "تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام".



(العربي الجديد)