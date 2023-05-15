مقتل 33 مدنيا في هجوم بوركينا فاسو

قال مكتب حاكم الإقليم، إن هجومًا شنه متطرفون مشتبه بهم على قرية في غرب بوركينا فاسو أسفر عن مقتل 33 مدنيًا.

تم الإعلان عن الحصيلة المؤقتة للقتلى في هجوم على قرية يولو بمحافظة موهون في بيان صحفي.

ووصف حاكم المقاطعة بابو بيير باسينجا الهجوم بأنه «جبان وبربري». قال في البيان إن «الهجوم وقع، حيث كان السكان يعملون في حقولهم بجانب نهر الموهون». وقال المحافظ إن «الإجراءات الأمنية جارية لمواجهة المتطرفين».

وحث باسينجا السكان على زيادة يقظتهم والتعاون مع قوات الأمن.

وبوركينا فاسو، هي دولة في غرب إفريقيا، تحيطها ست دول تقع ضمن دول الصحراء الكبرى في إفريقيا. تبلغ مساحتها 274200 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها 13.574.820 نسمة

تعاني من استمرار هجمات المتطرفين وقتل الأبرياء.