إعصار موكا يدمر منازل واتصالات ميانمار

احتشد آلاف الأشخاص في الأديرة والمدارس بحثًا عن مأوى من عاصفة قوية اجتاحت ساحل ميانمار، مما أدى إلى تدمير أسطح المباني وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل. وقالت إدارة الأرصاد الجوية في ميانمار إن مركز إعصار موكا وصل إلى اليابسة في ولاية راخين في ميانمار بالقرب من بلدة سيتوي.

ومرت العاصفة من قبل فوق جزيرة سانت مارتن في بنجلاديش، مما تسبب في أضرار وجرح الكثير من الأشخاص.

وكتب تيتون ميترا، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ميانمار، على تويتر: «موكا وصلت إلى اليابسة، 2 مليون شخص في خطر. ومن المتوقع أن تكون الأضرار والخسائر واسعة النطاق.

ونحن على استعداد للاستجابة وسنحتاج إلى الوصول دون عوائق إلى جميع المجتمعات المتضررة».

قطع الاتصالات

وتسببت الرياح العاتية في انهيار أبراج الهواتف المحمولة، مما أدى إلى قطع الاتصالات في معظم أنحاء المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام مقرها راخين أن المياه غمرت الشوارع، مما أدى إلى محاصرة الناس في مناطق منخفضة في منازلهم حيث دعا الأقارب القلقون خارج البلدة إلى الإنقاذ.

تضرر المنازل

وقال مكتب الإعلام العسكري في ميانمار إن العاصفة أضرت بالمنازل والمحولات الكهربائية وأبراج الهواتف المحمولة والقوارب وأعمدة الإنارة في بلدات سيتوي وكياوكبيو وجوا.

وأضافت أن العاصفة مزقت أيضا أسطح المباني الرياضية في جزر كوكو، على بعد حوالي 425 كيلومترا (264 ميلا) جنوب غرب يانغون، أكبر مدن البلاد.

وتم إجلاء أكثر من 4000 من سكان سيتوي البالغ عددهم 300000 إلى مدن أخرى، ولجأ أكثر من 20000 شخص في مبان متينة مثل الأديرة والمعابد والمدارس الواقعة على مرتفعات المدينة، حسبما قال تين نيين أو، الذي يتطوع في الملاجئ في سيتوي.

وقال لين لين، رئيس مؤسسة خيرية محلية، إنه لم يكن هناك ما يكفي من الطعام في الملاجئ في سيتوي بعد وصول المزيد من الناس أكثر مما كان متوقعا. إرسال الأغذية

وأفاد تلفزيون ميانمار الحكومي أن الحكومة العسكرية تستعد لإرسال أغذية وأدوية وطواقم طبية إلى المنطقة التي ضربتها العاصفة.

فيما تم الإبلاغ عن العديد من الوفيات الناجمة عن الرياح والأمطار في ميانمار. وأعلن فريق إنقاذ من ولاية شان بشرق البلاد على صفحته على فيسبوك على وسائل التواصل الاجتماعي أنه انتشل جثتي زوجين دفنا عندما ضرب انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة منزلهما في بلدة تاتشيليك. وأفادت وسائل إعلام محلية أن رجلاً سحق حتى الموت عندما سقطت عليه شجرة في بلدة بيين أو لوين في منطقة ماندالاي الوسطى.

وقالت السلطات في مدينة كوكس بازار إنها قامت بإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص، حسبما قال عزيزور. رحمن، مدير إدارة الأرصاد الجوية في بنجلاديش في دكا.

دمار واسع

ومن جهة أخرى أفادت صحيفة «بروثوم ألو» اليومية أن حوالي 12 من سكان الجزيرة أصيبوا، بينما تعرض حوالي 300 منزل للدمار أو التدمير. وأضافت أن امرأة أصيبت بجروح خطيرة.

وقامت وكالات الأمم المتحدة وعمال الإغاثة في بنغلاديش بتخزين أطنان من الطعام الجاف وعشرات سيارات الإسعاف مع فرق طبية متنقلة في مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف التي تأوي أكثر من مليون من الروهينجا.

تغيرات المناخ

وذكر روكسي ماثيو كول، عالم المناخ في المعهد الهندي للأرصاد الجوية المدارية في مدينة بيون، إن الأعاصير في خليج البنغال أصبحت أكثر حدة بسرعة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تغير المناخ.

ويقول علماء المناخ إن الأعاصير يمكنها الآن الاحتفاظ بطاقتها لعدة أيام.

حيث استمر إعصار أمفان في شرق الهند في عام 2020 في السفر برا كإعصار قوي وتسبب في دمار واسع النطاق.

وقال كول: «طالما أن المحيطات دافئة والرياح مواتية، فإن الأعاصير ستحتفظ بقوتها لفترة أطول».