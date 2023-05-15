شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لـ"النواب": 3 مليارات و25 مليون جنيه حجم دعم التأمين الصحى 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الحكومة حجم تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 نحو 3 مليارات و35 مليون جنيه.

ووفقا لحجم التقديرات المقدمة من الحكومة لمجلس النواب للموازنة الجديدة تنقسم هذه المخصصات إلى ما يلى:

1- دعم التأمين الصحى على الطلاب والتى تبلغ فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 نحو 386.5 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم فيما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التى تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 25.8 مليون طالب.

2- تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/2024 نحو 65 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 325 ألف امرأة معيلة.

3- تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى فى مشروع الموازنة العامة الجديدة نحو 195.5 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 13 مليون طفل.

4- دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين الذى تتحمله الخزانة العامة للدولة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 يبلغ نحو 2 مليار و88 مليون جنيه، ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.

فيما تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى لغير القادرين (من أصحاب معاش الضمان الإجتماعى) فى مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 200 مليون جنيه، وذلك فى ضوء ما تضمنته الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والمتوافقة مع ما جاء بالمادة (18) من دستور 2014 والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وهو نظام إلزامى، يقوم على التكافل الإجتماعى، وتُغطى مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

وتبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الفلاحين فى مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 100 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 50 ألف فرد بواقع مبلغ 200 جنيه سنوياً.