قرار مهم لـ "عبدالفتاح البرهان" حول حسابات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك

قرر الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تجميد حسابات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بـ السودان، وفقا لما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.



وكانت أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات بين ميليشيات الدعم السريع والجيش السوداني في مناطق متفرقة بالخرطوم.

وقد أعلنت دولة جنوب السودان، في وقت سابق، أن طرفا الصراع في السودان اتفقاعلى هدنة 7 أيام.



ومنذ 15 أبريل، تشهد ولايات سودانية، اشتباكات واسعة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وميليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.