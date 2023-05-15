جامعة الإسماعيلية الجديدة تستقبل الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان.. بالتزامن مع الأحداث

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب القبول للجامعات الأهلية للطلاب العائدين من "روسيا، أوكرانيا ، السودان"، وللشهادات المعادلة والأجنبيـة، وكذلك الحاصلين على الثانوية العامة للعام الجامعي 2022 - فإنه بدأ العمل داخل مقر مكتب التنسيق المُخصص للطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للعام الأكاديمي 2023 - 2024، وذلك بدءاً من 9 مايو الجاري بالدور الأول بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.



جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لمقر مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، يرافقه الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، و خالد سويلم أمين عام الجامعة، والمحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة المساعد.



وقام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهليةبشرح آلية سير العمل داخل مكتب التنسيق، حيث تم تخصيص قاعة الـ VIB للانتظار للطلاب وأولياء الأمور، مع إسناد عملية فرز أوراق الالتحاق إلى مجموعة متميزة من العاملين بشؤون الطلاب، بإشراف إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب، وهم وفاء إبراهيم محمود، و أحمد السيد، و نبيل محمد رضا، ونورهان ناصر، ومحمد نبيل مسئول الجامعة الأهلية بمكتب رئيس الجامعة، ومحمد عدلي، وفاطمة محمد مسئولي الجامعة الأهلية بمكتب أمين عام الجامعة.



وأكد الدكتور عادل حسن أن العمل داخل مكتب التنسيق يتم يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، ماعدا أيام الجمعة والسبت، لافتاً أنه لا يُعتمد التسجيل الإلكتروني إلا بعد استيفاء التسجيل الورقي، واستكمال توقيع الإقرارات من الطالب وولي الأمر ؛ لمراجعة الأوراق مع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، تمهيداً لإعلان نتيجة القبول .

