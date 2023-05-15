تقرير: جهود كبيرة لمصر فى استقبال القادمين من السودان بميناء أبو سمبل

رصد عوض الغنام مراسل "إكسترا نيوز" من ميناء أبوسمبل النهرى، جهود مصر فى استقبال القادمين من السودان، وقال: إن الميناء النهرى سيشهد حدثا استثنائيا خاص بتدشين عبارة جديدة من قبل محافظة أسوان، والتى ستمثل طفرة إيجابية فى حركة العبور بين الجانبين، وإن كان الاهتمام الأكبر للقادم من الجانب السودانى.





أضاف مراسل "إكسترا نيوز" من ميناء أبوسمبل النهرى، لدينا 3 عبارات أخرى منها واحدة تابعة لمجلس المدينة وعبارتين كبيرتين تابعتين للقوات المسلحة، لافتا إلى أن المركبات التى يتم العبور من شأنها عبر هذه العبارات تنقسم لعدة أنواع وهم المركبات الخاصة للأشقاء السودانيين.



تابع عوض الغنام وهناك عبارات آخرى تعمل فى الجانب الاقتصادى، وعبور الدعم الدوائى القادم من منظمة اليونيسيف من الجانب المصرى إلى الحدود السودانية، مشيرا إلى أن هناك دعم متعدد الصور من الدولة المصرية للجانب السودانى، مؤكدا أن هناك تكرار شكر من الجانب السودانى للدولة المصرية.