شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن عن إقلاع الطائرة السابعة ضمن الجسر الجوى لإغاثة السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي الأحد، إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة "عبدالله المبارك" الجوية متوجهة إلى السودان، حيث تعد الطائرة السابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.

وأعرب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد - في تصريح اليوم عقب إقلاع الطائرة - عن أمله بأن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب السوداني، مؤكدا أن الجمعية تعمل على تكثيف جهودها لتقديم المساعدة والعون للمتضررين هناك.

وأكد الزيد استمرار المساعدات الإنسانية عبر الجسر الجوي.. مشيرا إلى أن دولة الكويت من أوائل الدول التي أولت اهتماما، للظروف الراهنة في السودان واستجابت على الفور للواجب الإنساني عبر تقديم كل أوجه المساعدة والدعم.

وقال إن العمل الإنساني الكويتي يأتي انطلاقا من حرص القيادة العليا للكويت على دعم الأعمال الإنسانية، والتزامها بالاتفاقيات الدولية والمعايير الإنسانية في تقديم كل أنواع المساعدات للمنكوبين والمتضررين حول العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قرر بناء على توجيهات القيادة السياسية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.